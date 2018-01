Paul Degenaers en Ternesse zijn klaar voor de tweede ronde 02u34 0

voetbal Derde amateurklasse b

Er kondigen zich een aantal belangrijke weken aan voor Ternesse. Trainer Paul Degenaers beseft dat de resultaten van de eerstvolgende wedstrijden veelal het toekomstsperspectief van dit seizoen voor zijn ploeg zal bepalen. Het verschil tussen degradatievoetbal en meedraaien in de subtop ligt in de weegschaal.





"We beginnen met een belangrijke uitwedstrijd naar Wellen om vervolgens twee thuiswedstrijden te spelen tegen Termien en Herentals", opende de trainer. "Het is een reeks waar alles in kan en veel zal dus afhangen van de details zoals dit seizoen al zo dikwijls is gebleken. Elk punt dat we pakken, is alleszins al meer dan we in de heenronde tegen deze ploegen hebben gehaald. Ik ga er uiteraard vanuit dat we er een aantal zullen kunnen pakken. Nochtans beginnen we met een handicap aan de wedstrijd tegen Wellen. Nuyts en Schots zijn geschorst en De Corte is onbeschikbaar. Afwachten nog hoe Van Dyck terug is gekeerd uit vakantie en of hij speelklaar is."





Links en rechts viel te horen dat de club uitkeek naar extra versterking, maar het is stil gebleven op dat vlak. Acht je deze groep sterk genoeg om het seizoen zorgeloos door te kunnen komen? "Ik heb er alle vertrouwen in dat dit moet lukken. Dat hebben we trouwens aangetoond voor de wintermercato. We hebben 22 punten gehaald en als we er nog evenveel bij kunnen doen, komen we zeker niet in de problemen. Je mag ook niet vergeten dat we een reeks hoger spelen en wel wat aanpassingsproblemen hebben gekend. Bovendien komen we enigszins wel versterkt uit de winterstop. Arewa is intussen inzetbaar en de terugkeer van Vanhaecht kondigt zich aan tegen eind januari. Afwachten of hij fysiek en mentaal klaar is om opnieuw mee te dingen naar een basisplaats."





Hebben de oefenwedstrijden tegen City Pirates en Rupel Boom iets opgebracht? "Tegen City Pirates komen we terug tot 2-3 in de zeventigste minuut. Daarna liep het nog grondig fout door een gebrek aan concentratie. Niet leuk en ik hoop uiteraard dat de spelers daar iets uit hebben geleerd. Rupel Boom vaardigde een zeer jonge ploeg af en we wonnen ruim (9-0, red.) maar het belangrijkste is dat we de conditie hebben onderhouden en wedstrijdritme hebben opgedaan, waardoor we zijn klaargestoomd voor het vervolg van de competitie." (ECB)