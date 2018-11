Patrick loopt marathon 1111 op 11/11 Kristof De Cnodder

11 november 2018

Patrick Kloek (53) uit Antwerpen liep vandaag – uitgerekend op 11/11 - zijn 1 111de marathon ooit. “De organisatie gaf zelfs speciaal voor mij om 11.11 uur het startschot”, glimlacht Patrick. “Dat ik een matige tijd neerzette was voor een keertje bijzaak.”

Straffe prestatie van Patrick Kloek. De alleenstaande postbode, die 28 jaar geleden zijn eerste marathon liep, heeft er sinds vanmiddag zijn 1 111de officiële marathon op zitten. Patrick had er speciaal naar gemikt om nummer 1 111 op 11 november te kunnen lopen. “Om het allemaal te doen uitkomen liep ik dit jaar soms drie marathons per weekend”, zegt Patrick, die al zijn loopgegevens jarenlang minutieus bij hield. “De organisatie in het Waals-Brabantse Zétrud-Lumay, waar ik mijn ‘jubileum’ beleefde, vond dit een speciaal gegeven en paste zelfs het startuur aan.”

Een toptijd bleef deze keer uit. “Met 4 uur 40 kan ik niet echt tevreden zijn, maar het weer zat niet mee en het parcours was nogal heuvelachtig. Voor een keertje was dat minder van tel”, aldus Patrick. “Ik kreeg voor, tijdens en na de race veel appreciatie uit alle hoeken. Na afloop heb ik nog met enkele collega-lopers gevierd. Voor de anderen had ik cava bij, voor mezelf een fles chocomelk, want ik drink geen alcohol. Wanneer mijn volgende wedstrijd op het programma staat, weet ik niet. Dat moet ik nog eens bekijken. Hoe dan ook wil ik nog heel wat jaartjes blijven lopen.”