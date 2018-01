Pateekesweek zet opnieuw beste patissiers in de kijker 02u43 0

De Antwerp Pateekesweek zet de beste patissiers, koffiehuizen en tearooms in Antwerpen in het voetlicht. De proeversroute kan iedereen die houdt van taartjes, ijs, koffie of thee verleiden van 2 februari tot en met zondag 11 februari. Wie wil deelnemen aan de pateekesweek koopt een pateekespas. Die zijn te koop bij alle deelnemende zaken en bij de Dienst Toerisme van de stad op de Grote Markt en in het Centraal Station. De pas kost 10 euro en bevat 10 bonnetjes die je kan inwisselen bij de deelnemende handelszaken. De pateekes, koffie of ander lekkers dat je voor de bonnetjes krijgt, hebben een waarde die ruim hoger is dan het aankoopbedrag van de pateekespas. Je kan maximaal 2 coupons per pateekespas bij eenzelfde winkelier verbruiken.





Bij de Pateekes Pass ontvang je ook een infobrochure over de deelnemende handelszaken én een inkomkaart (ter waarde van 7 euro) voor de tentoonstelling Zout&Zoet. Die expo belicht onder meer de geschiedenis van Tuc en Cent Wafer in het oude postgebouw, boven Mercado aan de Groenplaats. (DILA)