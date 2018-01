Pateekesweek weer van start 31 januari 2018

Voor alle zoetekauwen is het vanaf vrijdag opnieuw Pateekesweek. Met een pateekespas van 10 euro kan u terecht in dertig zaken om te proeven van pateekes, gebak, koffie of thee. De pas geeft ook gratis toegang tot de tentoonstelling Zout & Zoet in het oude postgebouw op de Groenplaats. Bij de pas horen ook tien bonnetjes voor proevertjes in de verschillende handelszaken. De Proeversroute door de stad loopt van vrijdag tot en met zondag 11 februari. Meer info via www.antwerpenkoekenstad.be (NBA)