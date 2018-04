Pastoor zet fitnesstoestel in kerk RUDI MANNAERTS WIL PAROCHIANEN WEER IN BEWEGING KRIJGEN JONATHAN BERNAERTS

03 april 2018

02u41 0 Antwerpen Vergeet de gymzaal. Voortaan kan je voor een 'work-out' in de Antwerpse Sint-Andrieskerk terecht. 'Rock-'n-rollpastoor' Rudi Mannaerts heeft er een crosstrainer geïnstalleerd. "We moeten terug in beweging komen."

Het was een opmerkelijk zicht. Na de drukbezochte paasviering begaven heel wat nieuwsgierige parochianen zich zondagmiddag naar een zuil aan de zijkant van de Sint-Andrieskerk. Daar had pastoor Rudi Mannaerts een crosstrainer opgesteld. U hoort het goed ... een crosstrainer. "Want we zijn een beetje vadsig. Een beetje lui", had Mannaerts even daarvoor tijdens de viering gepreekt. "We moeten terug in beweging komen."





Met de crosstrainer kunnen de bezoekers van de Sint-Andrieskerk voortaan hun conditie op peil houden. Maar er is meer: tijdens de 'work-out' toont een computerscherm beelden van mensen die een bedevaart naar Compostela ondernemen. Af en toe verschijnt een woordje uitleg en dit in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits.





Stunt

"Dit is een zoveelste stunt van onze geliefde, 'speciale' pastoor", grinnikte een oudere dame, die zondagmiddag toekeek hoe anderen het fitnesstoestel uitporbeerden. "Om de zoveel tijd doet pastoor Mannaerts weer iets gek. Soms preekt hij in het Antwerpse dialect. En eerder hing hij in zijn kerk een bokszak op. Mannaerts heeft zin voor symboliek: de bokszak hangt er voor parochianen die worstelen met hun geloof of met zichzelf."





Met de crosstrainer in zijn kerk hoopt Mannaerts zijn parochianen aan te zetten om meer te bewegen. "We zitten meer op ons achterste dan goed voor ons is", zegt Mannaerts. "Vroeger werd er in de kerken véél meer bewogen: er werd gedanst, geknield en gebogen. Een gezonde geest in een gezond lichaam, daar geloof ik in. En daarom nodig ik onze bezoekers uit om op het fitnesstoestel te kruipen."





Bezinning

Mannaerts hoopt dat de crosstrainer de bezoekers ook helpt om tot bezinning komen. "Het computerscherm toont niet het aantal verbrande calorieën maar beelden van mensen die een bedevaart ondernemen", zegt Mannaerts. "Je ziet bijvoorbeeld prachtige landschappen. Allemaal beelden die je tot rust laten komen. Eigenlijk hoop ik dat de mensen ook overwegen om een bedevaart te ondernemen. Het is een leerrijke ervaring. Tijdens het lange wandelen kom je erg dicht bij jezelf. Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander om mensen met een crimineel verleden of mensen die in de knoop zitten met zichzelf een pelgrimstocht te laten doen. Want wie een berg overwint, overwint zichzelf, toch?"