Passagier kritiek na ongeval bij Sportpaleis Marc De Roeck

05 januari 2019

07u49 0

In de buurt van het Antwerpse Sportpaleis is deze ochtend een wagen op een verkeerspaal gebotst. De ravage is enorm. Door de klap plooide het voertuig helemaal rond de paal. Daarbij liep al zeker een passagier zeer zware verwondingen op. Het parket kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en de passagier werd in kritieke toestand afgevoerd. Ook het tram-en autoverkeer was een tijdlang versperd.