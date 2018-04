Pascale Naessens voor het eerst op Antwerpen Proeft 17 april 2018

De twaalfde editie van het culinaire festival Antwerpen Proeft, van donderdag 10 tot zondag 13 mei in en aan de Waagnatie op het Eilandje, pakt uit met de komst van bestsellerauteur Pascale Naessens en tv-kok Jeroen Meus.





Het menu van Antwerpen Proeft is intussen welbekend: in de Waagnatie laten restauranthouders via twee gerechtjes van 5 tot 7,5 euro een staaltje van hun kunnen zien. De affiche van Antwerpen Proeft telt dit jaar 40 restaurants en culinaire speciaalzaken. Pascale Naessens staat er voor het eerst en brengt zelfgemaakte gerechtjes mee. Jeroen Meus komt met zijn keten Würst. Een andere tv-kok, Sofie Dumont, zal live "goochelen met superfoods".





Nieuwe attracties dit jaar zijn een "baking lab" waar je met stoomovens je eigen brood kan bakken, een "grill academy" waar je de kneepjes van het barbecueën kan leren en "MelkMoment", een stand waar je smoothies met melk vindt. (BJS)