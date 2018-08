Pascale Naessens stelt keramiek tentoon 29 augustus 2018

Dat Pascale Naessens (49), auteur van tal van kookboeken, een grote passie voor keramiek heeft, hoeven we haar fans niet te vertellen. De bekende kokkin stelt haar zelfgemaakte keramiek van 7 tot en met 16 september, telkens van 13 tot 18 uur, tentoon in de Kloosterstraat in Antwerpen. Ook de meubelcollectie en de tableware van Naessens is er te bezichtigen. Naessens combineert haar tentoonstelling met de signeersessie van haar nieuwe boek 'Nog Eenvoudiger met 4 Ingrediënten'. (BJS)