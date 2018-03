Pas opgericht en al tot in Hollywood bekend KOPPEL VERKOOPT MEUBELS VAN 100% GERECYCLEERD PLASTIC DAVID ACKE

02u31 0 Antwerpen Het Antwerpse bedrijf EcoBirdy bestaat nog maar sinds januari en toch heeft het al faam tot in Hollywood met hun meubilair van honderd procent gerecycleerd plastic. Oprichterskoppel Vanessa Yuan (36) en Joris Vanbriel wil de productie verhogen.

Een neushoorn, een kiwi, een stoel en een tafel. Dat zijn de vier producten die het Antwerpse bedrijf EcoBirdy van Joris en Vanessa wereldwijd verkoopt. Met klanten in Oostenrijk, Denemarken, Duitsland en Zwitserland, kunnen ze gerust spreken van een internationaal succes. Vooral het ecologische verhaal blijkt een schot in de roos. Sinds vijf jaar woont het koppel opnieuw in Antwerpen. Daarvoor woonden ze in Milaan, waar ze elkaar ook hadden leren kennen. Vanessa werkte er voor Italiaanse modemerken, Joris als industrieel ontwerper.





Vernieuwend

Vandaag runnen ze samen hun bedrijf EcoBirdy. Een bedrijf dat speels meubilair maakt op kindermaat dat volledig bestaat uit plastic afval. "Het idee voor Ecobirds is twee jaar geleden ontstaan. Als ontwerpers wilden we graag iets op de markt brengen dat volledig nieuw is. De designmarkt is verzadigd, dus als je wil slagen, moet je met iets vernieuwend komen. Zo zijn we bij het plasticafval gekomen", vertelt Joris. Dat heeft heel wat voordelen. "Eerst en vooral is er een overvloed aan plasticafval en is het goedkoop. Daarnaast is het heel eenvoudig in onderhoud en kan je het gemakkelijk vorm geven", vult Vanessa aan. Anders dan andere bedrijfjes die werken met gerecycleerd plastic, werkt EcoBirdy met honderd procent plastic afval. "In de plastickorrels waar vaak mee gewerkt wordt, zit toch nog een percentage nieuwe materialen. Dat is bij ons niet het geval", aldus Joris. In Europa wordt jaarlijks 56 miljoen ton aan plastic verbruikt. 24 miljoen ton eindigt als afval en daarvan wordt slechts 26 procent verzameld voor recyclage. "Dat zijn cijfers die doen nadenken", zegt Joris. Hetconcept slaat alleszins aan. Op de designbeurs in Parijs eerder dit jaar kregen Vanessa en Joris heel wat internationale persbelangstelling. Zo kreeg ook Jaden Smith, zoon van acteur Will Smith, het bedrijf in de gaten.





"Op het socialemediaplatform Instagram uitte hij zijn belangstelling voor ons bedrijf. Die impact was enorm. Ons aantal volgers schoot de hoogte in en we kregen enorm veel mailtjes van geïnteresseerden. Jaden bestelde twee tafeltjes en onze kiwi. Dus hebben we dat naar Los Angeles opgestuurd", zegt Joris trots. Het koppel gaat binnenkort op zoek naar een partner om de productie te verhogen.