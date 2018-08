Pas in oktober opnieuw Vogelenmarkt op Graanmarkt 23 augustus 2018

02u41 0

Hoewel de heraanleg van de Graanmarkt klaar is, kan de zondagse Vogelenmarkt er nog niet opnieuw doorgaan. Er moeten boombeugels geplaatst worden en dat duurt minstens zes weken.





De werken aan de Graanmarkt, tussen de Bourla en het Theaterplein, begonnen begin dit jaar. De bestrating was dringend aan vernieuwing toe omdat de boomwortels doorheen de jaren voor veel opdruk hadden gezorgd. Daardoor bevatte het plein heel wat oneffenheden. De werken zijn inmiddels afgerond: het terrein is lichtjes opgehoogd en voorzien van grond waarin de wortels beter kunnen groeien.





Gedurende de werken moesten de marktkramers van de zondagse Vogelenmarkt tijdelijk verhuizen. Zij kregen een plekje op de Tabaksvest of op de Oudevaartplaats. En het ziet ernaar uit dat de marktkramers pas ten vroegste begin oktober naar hun vertrouwde plek op Graanmarkt kunnen terugkeren. Dat komt omdat de boombeugels nog rond de bomen geplaatst moeten worden. Die plaatsing zou minimaal zes weken in beslag nemen. (BJS)