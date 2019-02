Pas heraangelegd voor 600.000 euro en nu ligt Handelstraat opnieuw open: “Telenet veegt voeten aan afspraken” Dieter Lizen

06 februari 2019

16u24 0 Antwerpen De Handelstraat, een van de belangrijkste winkelstraten van Antwerpen-Noord, ligt opnieuw open, amper twee maanden na een volledige heraanleg van meer dan een jaar die 600.000 euro kostte. “Telenet komt eerder gemaakte afspraken niet na”, klinkt het bij stad en district.

De handelaarsvereniging van de Handelstraat is boos. De heraanleg van meer dan een jaar werd twee maanden geleden pas volledig afgewerkt. Vorige maandag 28 januari brak Telenet plots opnieuw het voetpad open. “De handelaars hebben meer dan een jaar afgezien van de werken, maar alles is mooi heraangelegd. We hebben voor en tijdens de werken zowel met de stad als het district samen gezeten. Ik was dan ook echt verbouwereerd toen ik vorige maandag vaststelde dat het voetpad tussen nummer 15 en nummer 60 opnieuw open gebroken werd”, zegt Hamid El Attari voorzitter van de winkeliersvereniging Handelsstraat. “Niemand heeft ons hier van op de hoogte gesteld: Telenet niet, maar ook de stad en district niet. Wij vragen dat er in de toekomst beter gecommuniceerd wordt. Ook over de beloofde compensatiemaatregelen voor de parkeerplaatsen die door de heraanleg geschrapt werden, kwam nog niks in huis.”

Voorafgaand aan een volledige heraanleg worden in Antwerpen de verschillende nutsmaatschappijen hiervan op de hoogte gebracht en wordt hen gevraagd om hun werken hierop af te stemmen. “Ook Telenet kreeg een tijdsvenster om de werken uit te voeren. Uiteindelijk hebben zij daar alle baat bij want doordat de werken samen met andere nutsmaatschappijen kunnen uitgevoerd worden, zijn de kosten veel lager. Telenet heeft op deze oproep niet gereageerd”, zegt schepen Claude Marinower.

“In augustus 2018, op het moment dat de werken in de Handelstraat bijna klaar waren, kwam van Telenet plots wel een aanvraag voor een klantaansluiting. Het district Antwerpen adviseerde om deze werken af te stemmen op de heraanleg die op dat moment bezig was. Het stadsbestuur nam dit advies mee in de voorwaarden van de vergunning, maar hoorde van Telenet niets meer en intussen werden de werken aan de Handelstraat voltooid”, vertelt districtsschepen Markowitz. “Eind januari gooit Telenet de Handelsstraat plots terug open en blijkt het niet om een klantaansluiting te gaan zoals de vergunning vermeldt, wel om de aansluiting van een zendmast die zij overnamen van Base op hun netwerk.”

Schepen van Openbaar Domein Claude Marinower reageert ontstemd. “Telenet is de afspraken van de vergunning niet nagekomen en nu zitten de bewoners weer met een opengebroken straat. Ik zal hierover deze maand nog in overleg gaan met Telenet. Ook met de andere nutsmaatschappijen zal ik in overleg gaan om beter afspraken te maken. Intussen hebben we aan de aannemer, die zorgde voor de heraanleg van de Handelstraat, de opdracht gegeven om de weg terug te herstellen op kosten van Telenet. Het kan niet dat de burger slachtoffer wordt van deze slechte manier van werken.”

Volgens Telenet hadden ze in 2016 nog geen plannen in de straat, maar veranderde dat bij de overname van Base in datzelfde jaar. “We hebben alle vergunningen bij de stad volgens het boekje aangevraagd, maar we hebben daar lang op moeten wachten”, ”, aldus Isabelle Geeraerts woordvoerder van Telenet. “In elk geval, de bewuste glasvezelkabel is intussen getrokken en de straat wordt terug dichtgemaakt in opdracht van de stad. Wij betalen ervoor en zullen samenzitten met stad en district om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden”.