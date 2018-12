Partijraad sp.a verloopt zonder slag of stoot NBA

11 december 2018

22u53 0 Antwerpen De partijraad van sp.a heeft dinsdagavond wel discussies opgeleverd, maar er zijn geen drastische beslissingen genomen. De sp.a blijft dus aan de onderhandelingstafel.

Het zijn woelige dagen in Antwerpen, toch lijken de socialisten er zich door te spartelen. Na de perikelen op federaal niveau zag het er even naar uit dat de druk op de Antwerpse sp.a te groot zou worden. Enkele verkozenen lieten ook verstaan dat ze uit de partij zouden stappen en nog liever als onafhankelijke zouden zetelen.

Het was dus uitkijken naar de partijraad deze avond, daar zijn zowel de verkozenen, de jeugd, de vakbonden en de fractieleden aanwezig. Zo’n 30 partijleden kwamen er mét hun bezorgdheden aan tafel. “Deze partijraad was al langer vastgelegd. We hebben geluisterd en we begrijpen de bezorgdheden. We hebben vanavond een stand van zaken gegeven en dat is goed verlopen. Wij zullen ook die bezorgdheden meenemen naar de onderhandelingstafel”, zei lijsttrekker Jinnih Beels achteraf. De sfeer was naar eigen zeggen goed. Toch maakte Beels zich al snel uit de voeten na het partijbestuur.

Voorlopig is niemand uit de partij gestapt en blijven de onderhandelingen met N-VA gewoon verder gaan. Als er een bestuursakkoord komt, gaat dit wel eerst weer naar de achterban.