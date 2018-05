Partie Plezier schrijft WK-lied in 't Antwaarps "DEN BEKER IS VAN ONS", BRULT GROEP ROND EX-ZANGER KATASTROOF DAVID ACKE

04 mei 2018

02u27 0 Antwerpen Een verzekeringsmakelaar, een leerkracht, een projectmanager van het ZNA en twee zaakvoerders. Dat is het Antwerpse Partie Plezier. Zij hebben een eigen WK-lied opgenomen met één doel voor ogen: iedereen moet 'Den beker is van ons!' bij aanvang van het WK uit het hoofd kennen.

Na schlagerzanger Steve Tielens heeft nu ook het gloednieuwe Antwerpse collectief Partie Plezier van de vijf heren Stijn (41) en Dries Caremans (38), Ronald De Gruyter (38), Jimmy Hendrickx (65) en Luc Mattens (60) een WK-lied opgenomen. Maar concurrenten zijn ze niet. "Dat van Steve is compleet anders hè. En wij hebben geen commerciële bedoelingen. Het enige wat wij willen is dat iedereen ons lied kan meezingen tegen dat het wereldkampioenschap begint," vertelt Luc.





Russische melodieën

Het idee ontstond na een gezellige avond op café. "Iedereen kent ondertussen de hele heisa over de rapper Damso. Daarom zijn we zelf in de pen gekropen en na een avondje schrijven stond de tekst op papier."





Met Jimmy Hendrickx, ex-zanger van Katastroof, hebben de vrienden natuurlijk een professional binnen hun rangen. "We hebben een aantal oude Russische melodieën aan elkaar geplakt en al snel hadden we een leuk deuntje. Omdat die deuntjes zeventig jaar of ouder zijn, moesten we ook geen rechten betalen. Dat bespaart al snel een hoop geld," weet Luc. Het lied gaat over onze voetballers die het ver kunnen schoppen in Rusland. "We maken ook een allusie op Mexico, nog steeds het meest succesvolle tornooi van onze Belgen. En we konden het natuurlijk niet nalaten ook even met de Nederlanders te lachen, die voor de tweede keer op rij een groot tornooi missen."





Gratis te verkrijgen

Voor het geld doen ze het dus niet. "De komende weken trekken we naar verschillende markten en cafés waar we ons lied gratis verspreiden op cd's en USB-sticks. Op die manier kan het nummer overal gratis gedraaid worden", vertelt Dries. "Wij zijn ervan overtuigd dat het een echte meezinger is. Zelfs mijn vrouw zingt het onder de douche. En normaal zingt zij nooit", lacht Luc. De eerste boekingen zouden ondertussen al binnenlopen. "Verschillende fandorpen zijn geïnteresseerd en de luchthaven van Deunre heeft ons ook al vastgelegd. Zij zullen ook iets speciaald organiseren op de dagen dat de Rode Duivels spelen."





Vlaanderen veroveren

Hoewel 'De beker is van ons' opgenomen is in het Antwerps, ziet Partie Plezier het grootser. "Wij willen Vlaanderen veroveren!" Op de website www.partieplezier.be kan je het nummer gratis downloaden.