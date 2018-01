Parking Kaaien twee uur blank SCHELDEWATER VOOR HET EERST IN VIJF JAAR OVER 'BLAUWE STEEN' DIETER LIZEN

02u42 0 Klaas De Scheirder De Schelde was gisteren een tijdlang tientallen meters breder. De zone achter de waterkeringsmuur liep helemaal onder water. Antwerpen Voor het eerst sinds de sinterklaasstorm in december 2013 klotste het Scheldewater gisteren over de blauwe steen. Een deel van de gesloten kerstmarkt aan het Steenplein overstroomde en geparkeerde wagens stonden met de banden in het water. Het spektakel lokte heel wat kijklustigen.

De brandweer die met zandzakjes uitrukt om de Suikerrui te beschermen. Het was even geleden dat we dat nog gezien hadden, maar gisteren was het zover. De Schelde en haar zijrivieren kampten gisterennamiddag met sterk verhoogde waterpeilen. Door de combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee, werd het zeewater landinwaarts gestuwd. In Antwerpen centrum steeg het waterpeil tot 7,16 meter en trad de Schelde rond 15 uur buiten haar oevers. De laatste keer dat dat gebeurde, dateert al van 2013 toen tijdens de sinterklaasstorm in de nacht van 5 op 6 december de Schelde een hoogte van 7,30 meter bereikte.





Op sommige punten reikt de Scheldeboord, de zogeheten 'blauwe steen', niet hoger dan 6,90 meter, dus ook nu werd uit voorzorg de waterkeringsmuur gesloten en hield ook de kerstmarkt op het Steenplein de luiken gesloten. Terecht, want de kraampjes en het reuzenrad stonden tegen 16.15 uur met de voeten in het water. Dinsdagavond werd beslist om niet alle achtergebleven wagens te takelen omdat het niet zo'n storm zou lopen. Tientallen bestuurders sloegen de waarschuwingen in de wind en verplaatsten hun wagen niet voor het sluiten van de waterkeringsmuur. Geen enkele vierwieler ging aan het drijven, al kwam het water wel tot net onder de vloerplaat.





Klaas De Scheirder Geen enkele auto ging aan het drijven, maar het water kwam wel gevaarlijk hoog tot aan de bodemplaten van de voertuigen.

Kijklustigen

De politie verbood kijklustigen om over de muur te klauteren en liet uit voorzorg ook alle bedrijven aan Hangar 29 evacueren. De brandweer legde zandzakjes in om te voorkomen dat het fietspad aan de andere kant van de waterkeringsmuur onder water kwam te staan. Even werden zelfs de Scheldekaaien afgesloten voor het verkeer.





Klaas De Scheirder Een deel van het fietspad staat even onder water.

70 stormoproepen

"Door een probleem met overdruk in de riolering, stond de d'Herbouvillekaai blank. Om dat snel te kunnen oplossen en onze wagens ter plaatse te krijgen, werden de kaaien rond 16 uur even afgesloten. Na 17 uur was de zaak onder controle en werden de kaaien terug vrijgegeven", zegt rampenambtenaar Bart Bruelemans. De brandweer kreeg ongeveer 70 stormoproepen verspreid over de stormnacht van dinsdag en woensdag overdag.





Na 16.30 uur begon het peil van de Schelde snel terug te zakken en om 17 uur was het gevaar op verdere overstroming geweken. Enkele uren later waren alle waterkeringspoorten opnieuw opengezet. De waterkeringsmuur blijft vandaag normaal gewoon open.