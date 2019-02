Parket vraagt dossier op over omstreden bouwproject Lins Tower ADA

25 februari 2019

Het parket van Antwerpen heeft enkele maanden geleden het dossier over het omstreden bouwproject aan de Tunnelplaats opgevraagd bij de dienst stadsontwikkeling van de stad Antwerpen. Zowel het parket als het kabinet van schepen van Stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA) bevestigen het nieuws, maar willen geen verdere commentaar kwijt.

Of er ook een juridisch gevolg wordt gegeven aan het dossier, is niet duidelijk. Aan de Tunnelplaats wordt momenteel gewerkt aan het bouwproject Lins Tower op een voormalige Renault-site. Er komt een 44 meter hoge toren met in totaal 74 appartementen, 288 studentenkamers en commerciële ruimtes.

Het project is momenteel in handen van projectontwikkelaar Triple Living, dat het eind 2017 overnam van het toenmalige Land Invest. Die laatste was in het oog van de storm komen te staan door onder meer de contacten van topman Erik Van der Paal met leden van het Antwerpse schepencollege. Wat precies de aanleiding was voor de recente actie van het parket, is echter niet bekend.