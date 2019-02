Parkeren op park-and-ride? Dan kun je gratis met tram en bus

philippe truyts

04 februari 2019

17u23 2 Antwerpen Minder auto’s in de stad: het is één van de grote uitdagingen. Om een handje te helpen, lanceerden de stad Antwerpen en mobiliteitsbedrijf Be Mobile maandag een interessante actie. Wie zijn auto achterlaat op een van de negen park-and-rides (P+R’s) kan via de app 4411 een gratis tram- of busticket krijgen.

De actie loopt tot 31 augustus of zo lang de voorraad strekt. Dat dient een dubbel doel: de P+R’s én de app als betaalmiddel voor openbaar vervoer in de kijker zetten. Er zijn 22.222 tickets beschikbaar.

Het idee voor de actie komt uit ‘Marktplaats voor mobiliteit’, een projectoproep voor initiatieven die het verkeer vlot willen trekken in Antwerpen. Om het gratis ticket te kunnen gebruiken, moet je de nummerplaat van je auto registreren en via geolocatie laten vaststellen dat je op een P+R staat. “Met de actie tonen we dat er ook andere, efficiëntere manieren zijn om naar de stad te rijden”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA).

Be Mobile bekijkt het als een test die later naar andere steden kan worden uitgerold. Ook De Lijn is vragende partij als de actie een succes wordt.