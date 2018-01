Parken gesloten maar boomplanting gaat gewoon door 19 januari 2018

Ondanks de sluiting van alle Antwerpse parken voor rukwinden tot 100 kilometer per uur ging de geplande aanplanting van de eerste nieuwe bomen voor het project Noorderlijn op het Eilandje gewoon door. Enkele stoere groenarbeiders kwamen samen met schepen Koen Kennis en districtsvoorzitter Paul Cordy de eerste exemplaren de grond in steken.





"We hadden deze aanplanting voor vandaag ingepland en daar wordt niet van afgeweken", zegt Cheryl Horemans, communicatieverantwoordelijke voor het project Noorderlijn. "Bovendien gaat het niet om hele grote bomen zodat de aannemer het veilig kan doen. We zetten hier op het Eilandje de komende anderhalve week 73 bomen: berken, linden, esdoorns en olmen", aldus Paul Cordy.





Na de Sint-Laureiskaai worden ook 460 linden, eiken, esdoorns en elzen op de Noorderlaan geplant.





De aanplant van de eerste 250 bomen neemt ongeveer 2 maanden in beslag en moet dus rond zijn eind maart, meteen ook het einde van het plantseizoen. Het tweede deel wordt in het najaar van 2018 gerealiseerd, bij aanvang van het nieuwe plantseizoen. Op de Noorderleien komen wel dezelfde bomen, 421 robuuste platanen die nu al 12 tot 14 meter hoog zijn. Dat zijn er 63 meer dan er vorig jaar gerooid werden. (DILA)