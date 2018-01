Parken dicht door stormweer 02u43 0

Door de voorspelde storm zullen de stedelijke parken en groendomeinen preventief gesloten worden. Door rukwinden is de kans op afbrekende takken te groot zodat de veiligheid van de parkbezoekers niet gegarandeerd kan worden. Daarmee is een toegangsverbod van kracht voor parkbezoekers, sportclubs en concessiehouders. Waar mogelijk worden aan hoofdingangen infoborden en hekwerken geplaatst. Ook de begraafplaats Sint-Fredegandus in Deurne en het bos van de begraafplaats Schoonselhof in Wilrijk worden afgesloten. Deze veiligheidsmaatregelen blijven van kracht tot het einde van het zware weer. Dit zal waarschijnlijk aanhouden tot deze avond. (ADA)