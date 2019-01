Parkeerbedrijf eist 500.000 €

van frauderende boekhoudster Patrick Lefelon

17 januari 2019

20u31 0

De vroegere boekhoudster, H.M. (52) uit Schelle, van het parkeerbedrijf Apcoa moet voor de rechtbank komen omdat zij het bedrijf voor 500.000 euro zou hebben opgelicht. De raadkamer heeft het dossier doorverwezen naar de correctionele rechtbank.

De fraude dateert van 2016. Het Antwerpse parkeerbedrijf Apcoa dat in verschillende steden de parkeerautomaten op straat uitbaat, stootte bij een interne controle op verdachte betaalopdrachten. Na onderzoek bleek dat maandelijks beperkte bedragen werden overgeschreven naar een privé-bankrekening van H.M. De vrouw was hoofd van de boekhouding bij Apcoa. Het bedrijf diende klacht in bij het parket en ontsloeg de vrouw op staande voet.

Het Antwerpse parket deelde gisteren mee dat het financiële onderzoek is afgesloten. De boekhoudster zou door de fraude die blijkbaar al enkele jaren aan de gang was, maar liefst 500.000 euro verdiend hebben. Volgens het parket zou ze documenten in de boekhouding hebben vervalst en zo systematisch geld hebben overgeschreven naar haar privérekeningen.

Boekhoudster H.M. werd door de raadkamer gisteren doorverwezen naar de correctionele rechtbank. De vrouw is voorzitster van de lokale afdeling van Sp.a in Schelle en kwam bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op. Zij raakte niet verkozen. Zij reageerde gisteren niet op onze vragen om een reactie.

Parkeerfraude

Deze interne bedrijfsfraude staat helemaal los van de parkeerfraude waarvan het bedrijf Apcoa in Antwerpen slachtoffer werd. Technisch directeur Patrick R. had een systeem gevonden om wekelijks geld te ontvreemden uit parkeerautomaten in Antwerpen. Hij zou in totaal minstens 4,6 miljoen euro hebben ontvreemd. Van het geld is amper iets teruggevonden.

De man die grote sier maakte in de BV- en racewereld, werd op heterdaad betrapt. Hij zat enkele maanden in voorarrest. Zijn proces moet ook nog voorkomen.