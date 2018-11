Paris, 11 en al drie jaar modeontwerper: “Collecties maken zoals Raf Simons, dat is mijn droom” Nina Bernaerts

23 november 2018

17u59 0 Antwerpen Paris Perbal wil geen nieuwe fiets of videogame van de sint. De jongen wil naald, draad, eindeloos veel stofjes en patroonpapier. Daarvan tovert hij dan broeken, rokjes en kleedjes. Paris is met zijn 11 jaar misschien wel de jongste ontwerper van ons land.

Ten huize Perbal in Berchem horen we geen luide games op de televisie en struikelen we niet over de Lego-blokjes. Wel het ritmische getik van een naaimachine. Achter de machine zit niet mama Iris maar wel jongste zoon Paris. “De naaimachine vind ik echt het leukste, hiermee komen mijn creaties echt tot leven. Het naaien zelf doe ik nog niet zo lang, dus ik moet wel een beetje oefenen.”

Aan testpersonen ontbreekt het alleszins niet. Alle vrouwen in het gezin bestellen hun stuks op maat bij het kleine talent. “Zo ben ik nu deze jeans aan het maken. Eentje met olifantenpijnen zoals in de jaren 70, zo wilde de vriendin van mijn broer het graag.”

Al meer dan drie jaar is de leergierige jongen bezig met mode, en alles wat daarbij komt kijken. “Ik kreeg de microbe te pakken door de film Kingsman: The Secret Service. Daar wordt een heel spionnetwerk gerund vanuit een kleermaker op Savile Row. Ik was vooral verkocht door die nette pakken en kostuums.”

Londen

Niet veel later sleurde Paris zijn ouders dan ook mee naar Londen. “We konden daar niet anders dan Savile Row ook bezoeken. Ik raakte enorm gefascineerd. Ook in Antwerpen kan ik echt minuten tegen de etalage plakken. Eens thuisgekomen hebben we hem ingeschreven voor cursussen en workshops in het Modemuseum.”

Modemuseum

In het Modemuseum volgt hij nu al meer dan drie jaar workshops. 3,5 uur per week, 10 weken aan een stuk, geen enkele les wil hij missen. “Ik ben ondertussen niet meer de jongste in de les, maar wel de enige jongen. Maar dat vind ik niet zo erg. Jongens zouden me te veel afleiden, al kunnen meisjes ook veel babbelen. In het Modemuseum zijn we vooral bezig met kostuums en abstracte dingen, geen kleren die je elke dag kan aandoen.”

Madame Tirette

Omdat het Modemuseum wel mode aanbiedt maar minder technische vaardigheden, nam Paris er nog een tweede cursus bij, deze keer bij Madame Tirette in Borgerhout. “Ook daar ben ik de enige jongen. Daar heb ik deze salopette ontworpen en gemaakt”, toont hij trots. “Ik had ze in een webwinkel gezien maar ik wilde ze niet kopen. Samen met Madame Tirette heb ik dan het patroon leren tekenen, de stoffen geknipt en alles in mekaar gezet. Ik ben heel blij met het resultaat.”

Ik ben de enige jongen in de les maar dat vind ik niet erg Paris Perbal (11)

Toch geeft Paris toe dat hij liever voor vrouwen ontwerpt. “Ja, daar heb je toch veel meer keuze, alleen al de verschillende types kleding. Maar ik vind dat ik er meer mijn creativiteit in kwijt kan. Het is echt mijn droom om zoals Raf Simons hele collecties te maken en die op de catwalk te zien.”

En zijn klasgenootjes, kunnen zij al meespreken over Raf Simons en hoepelrokken? “Nee, dat niet. Ze weten wel dat het mijn passie is en dan vragen ze wel eens iets maar verder zijn ze daar niet zo mee bezig als ik. Ik weet gewoon heel goed dat ik dit nog heel lang wil doen. Dit is geen bevlieging, daar ben ik zeker van.”