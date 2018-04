Parfumdief op heterdaad betrapt 07 april 2018

In een grootwarenhuis op de Meir werd donderdagvoormiddag een 22-jarige dief op heterdaad betrapt door de politie. Een patrouille in burger merkte de verdachte op omdat hij meerdere malen om zich heen keek en zich nerveus gedroeg.





De inspecteurs besloten de man even in het oog te houden en konden hem betrappen toen hij een parfumflesje in zijn mouw stak. De dief werd bij het buitenkomen van de winkel gearresteerd. Na fouillering bleek de man nog een tweede onbetaald parfumflesje op zak te hebben.





De goederen ter waarde van 182,75 euro werden door de winkel teruggenomen. (BSB)