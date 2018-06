Parfumdief gevat 27 juni 2018

Op de Meir hebben inspecteurs van een wijkteam van de lokale politie een gekende parfumdief gevat. De man gedroeg zich verdacht en wandelde zenuwachtig over de straat in de richting van de Huidevettersstraat. De patrouille vreesde dat de dief zou toeslaan en volgde discreet. In een parfumerie bleek hun vrees terecht. De verdachte nam een fles parfum uit het rek en verliet de winkel zonder te betalen. Bij controle vonden ze nog twee flessen parfum die eerder gestolen werden. De verdachte van 57 jaar werd gearresteerd en meegenomen naar het cellencomplex. (BSB)