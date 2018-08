Parels van vroeg-20ste-eeuws erfgoed op Open Monumentendag 29 augustus 2018

Open Monumentendag is op zondag 9 september toe aan zijn dertigste editie. In Antwerpen openen 42 erfgoedlocaties de deuren. Liefst 24 daarvan zijn voor het eerst opgenomen in het programma. Centrale figuur is modernistisch architect Léon Stynen (1899-1990).





DeSingel, de BP-building en het Crowne Plaza (ex-Crest Hotel) zijn iconische gebouwen van Léon Stynen. Op Open Monumentendag kun je ook gaan kijken naar de privéwoningen die hij ontwierp. Stynen had uiteraard leermeesters, tijdgenoten en leerlingen. Hun creaties kun je ook bezoeken. Voorbeelden: de Koloniale Hogeschool van Walter Van Kuyck bij het Nachtegalenpark, de Oudaan van Renaat Braem en het Tehuis voor Schipperskinderen De Spits van Jul De Roover.





Alle sites zijn gratis te bezoeken, soms is reserveren aangewezen. Info: www.antwerpenmorgen.be/omd. (PHT)