Parcours Antwerp Urban Trail lichtjes aangepast door brand The Jane ADA

11 maart 2019

De Antwerp Urban Trail heeft het loopparcours lichtjes moeten wijzigen door de brand in sterrenzaak The Jane van afgelopen weekend. Normaal zouden de lopers door het restaurant lopen maar dat is nu onmogelijk geworden. Lopers zullen in plaats door het restaurant nu langs het restaurant lopen door het Groen Kwartier. De organisatie zal binnenkort opnieuw samenzitten met de mensen van The Jane om te kijken of de Urban Trail volgend jaar wel door het restaurant kan passeren. De Antwerp Urban Trail gaat door op zondag 17 maart.