Parcours 10 Miles lichtjes gewijzigd: lopers passeren langs Zuiderdokken en Ossenmarkt BJS

21 februari 2019

09u37 0 Antwerpen Het parcours van de 34ste editie van de AG Antwerp 10 Miles, die op zondag 28 april zal plaatsvinden, ziet er lichtjes anders uit ten opzichte van vorig jaar. Er is een hertekende passage op Het Zuid en in het centrum van de stad zullen de lopers nu dwars door de studentenbuurt lopen.

Start en aankomst zijn traditiegetrouw nog altijd op Linkeroever, op respectievelijk de Thonetlaan en de Charles De Costerlaan. Via de Kennedytunnel trekken de tienduizenden lopers naar de andere kant van de Schelde en via de Waaslandtunnel keren ze naar goede gewoonte terug naar Linkeroever. “De tunnels zitten in het DNA van de 10 Miles en zijn de basis van het parcours. Uiteraard blijven die behouden”, legt Greg Broekmans van organisator Golazo sports uit. “Toch werden enkele vernieuwingen aangebracht.”

Door werkzaamheden aan de Scheldekaaien draait het parcours aan Het Zuid af richting de Waalsekaai om daarna over de Leopold de Waelplaats langs het Museum voor Schone Kunsten te gaan. Ook in het stadscentrum zit er een nieuw stukje in het parcours met een lus door de studentenbuurt. “De vernieuwde passages zijn absoluut ook leukere passages”, aldus Broekmans. “De afstand op de Kaaien wordt wat korter en wordt ingeruild voor een ongetwijfeld sfeervolle passage over Het Zuid en de vele cafés rond het Museum voor Schone Kunsten. Een paar kilometer verderop draaien we iets sneller weg van de Meir om via onder meer de Sint-Jacobstraat naar de gezellige Ossenmarkt in het hart van de studentenwijk te lopen.”