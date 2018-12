Parapluwinkel Groenplaats heropent na 16 maanden Dieter Lizen

27 december 2018

18u56 0

De bekende parapluwinkel van Marc en Pascale Van der Wee op de Groenplaats is na een sluiting van 16 maanden weer open. Het pand, eigendom van de kathedrale kerkfabriek, is al die tijd grondig gerenoveerd. Het zestiende eeuwse hoekpand was zo bouwvallig en scheefgezakt dat er gevaar voor instorting was. “Door op de bovenverdiepingen onder meer ijzeren steunbalken in te werken, is dat gevaar nu volledig geweken. In de zaak kwam ook een nieuwe vloer. Uiterlijk lijkt er niets veranderd en dat moest ook zo, want het pand en de gevel is grotendeels beschermd”, zegt Pascale. “Onze klanten zijn alvast heel blij dat we nu terug open zijn, en wij ook”.

Het koppel had sinds de jaren ‘80 een cadeauwinkel naast de MacDonalds op de Groenplaats, maar vijf jaar geleden namen ze de bekende 50 jaar oude parapluwinkel naast de kathedraal over. “Sindsdien hebben we naast geschenken en miniatuur kunstvoorwerpen ook paraplu’s en wandelstokken in alle maten, vormen en kleuren”.