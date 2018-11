Parade brengt licht naar Antwerpen Noord NBA

20u03 0 Antwerpen Een levend kunstwerk dat door de straten trekt van Antwerpen Noord, zo kan je Parade Noorderlicht best omschrijven. Zo’n 70 deelnemers werkten maanden aan het lichtfestival.

Het is al de vijfde keer dat de parade door de Antwerpse straten trekt, twee jaar onder leiding van Time Circus en nu drie jaar dankzij de AP Hogeschool. “Het is echt een project gebaseerd op de buurt, met buurtbewoners maar vooral vóór de buurt. Het hele project neemt ettelijke maanden in beslag om te realiseren omdat we echt die contacten in de buurt willen leggen”, vertelt projectverantwoordelijk, Barbara Voets. Tientallen mensen sloegen de handen in mekaar: van operazangeressen over studenten tot een Italiaanse kunstenares die de bewoners vaan woonzorgcentrum De Olijftak kon mobiliseren. “We brengen in de donkerste dagen met de parade licht naar de buurt. Het is geen parade waar de mensen aan de kant blijven kijken, wel eentje waar iedereen wordt uitgenodigd om mee te lopen. We starten op het De Coninckplein en we wandelen naar de AP Hogeschool aan Park Spoor Noord. Dat stukje zal toch zo’n twee uur duren. Daar is er dan een buurtfeest voor iedereen.”