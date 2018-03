Papierwarenatelier Redopapers is 'Starter van het jaar' 14 maart 2018

02u37 0 Antwerpen Het Antwerpse Redopapers is door ondernemersorganisatie Unizo uitgeroepen tot "Starter van het jaar" en krijgt daarvoor een cheque van 1.000 euro.

Redopapers is een atelier waar misprints en overschotten van drukkerijen worden herwerkt tot designproducten zoals blocnotes en kalenders. Eerder won het bedrijfje uit Borgerhout ook al de provinciale versie van de prijs.





Redopapers is het project van industrieel vormgevers Tille Lingier en Linde Luyten. Ze legden contacten met verschillende bedrijven om papierresten over te nemen en te verwerken tot allerlei producten die ze verdelen in lifestylewinkels, ook in het buitenland. Ze werken ook op maat, bijvoorbeeld voor het M HKA en Opera Ballet Vlaanderen. Daarnaast geven de twee zaakvoerders workshops over boekbinden.





"Tille en Linde gaan voluit voor hun droom, maar doen dat op een doordachte manier, stap voor stap en met beide voeten op de grond", zegt Unizo-topman Danny Van Assche. "Met hun verdiend succes zijn ze het ideale uithangbord en voorbeeld voor alle starters." (BELGA)