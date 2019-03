Papa epilepsiepatiënte in de bres voor bereider cannabisolie: “Iemand die levens redt naar de cel sturen, voert men in Antwerpen zó de ‘war on drugs’?”

BJS

21 maart 2019

14u17 0 Antwerpen Het Antwerpse parket heeft negen maanden celstraf geëist tegen Louis E. (65) uit Merksem, die cannabisolie bereidde voor epilepsiepatiënt Sofie Voncken (10) uit Maasmechelen. Sofies papa Jean Pierre was opgeroepen om te getuigen, maar de rechter besliste dat hij niet aan het woord mocht komen. “Héél jammer”, vindt hij. “Ik wilde de rechtbank duidelijk maken dat iemand die mensenlevens redt, niet in de gevangenis thuishoort.”

“Louis helpt een ziek meisje uit de nood. Is het nu echt nodig om zo’n brave mens te vervolgen? Of is dit de ‘war on drugs’ die ze in Antwerpen voeren?” Jean Pierre Voncken (61) staat te ijsberen in de gang van de Antwerpse rechtbank. Hij is opgeroepen als getuige op het proces tegen Louis E. (65) uit Merksem, een kweker van cannabis en een brouwer van cannabisolie.

Dat de Antwerpse rechter uiteindelijk zou beslissen om Voncken - wegens tijdgebrek - niet te horen, betreurt hij sterk. “We zijn met een hele delegatie speciaal vanuit Maasmechelen naar Antwerpen gekomen. Met de getuigenis over mijn dochter Sofie wilde ik de rechter duidelijk maken dat er dankzij Louis mensenlevens worden gered. Zo iemand steek je toch niet in de bak.”

Ik zweer het, ik ga niet toelaten dat Louis veroordeeld wordt. Want dan is het met onze dochter afgelopen Jean Pierre Voncken

Tot 250 epilepsieaanvallen per dag

De 10-jarige Sofie lijdt aan een zware vorm van epilepsie en kreeg voor het gebruik van cannabisolie 50 tot zelfs 250 epilepsieaanvallen per dag. Sinds het gebruik ervan heeft ze nog maar één aanval gekregen. “De olie haalt het beste in haar naar boven”, zegt Jean Pierre. “Voorheen bleek al dat Sofie was uitbehandeld in het UZ Leuven, dus gingen we op zoek naar alternatieven. De eerste resultaten bij de cannabisolie uit Nederland waren positief, maar eerder van korte duur. Nadien leerden we Louis kennen, en zijn olie had het meest accurate effect op Sofie.”

“Het is echt verbluffend wat de olie, die Louis ons gratis leverde, met Sofie doet”, gaat Jean Pierre verder. “Ongeveer negen maanden nadat ze het middel voor het eerst heeft toegediend gekregen, is ze beginnen te spreken. Dat kon ze voordien niet. Op school zijn haar prestaties fel verbeterd. Ze kan zich heel goed concentreren en haar geheugen is er zienderogen op vooruit gegaan. En misschien het belangrijkste: Sofie is door het gebruik van de olie een vrolijker meisje geworden. Af en toe maakt ze grapjes. Ze zegt dan bijvoorbeeld opzettelijk een verkeerde naam en begint dan heel hard te lachen.”

Sofie is door het gebruik van de olie een vrolijker meisje geworden. Af en toe maakt ze grapjes. Ze zegt dan bijvoorbeeld opzettelijk een verkeerde naam en begint dan heel hard te lachen. Jean Pierre Voncken

“Psychotische reactie”

Voor het gezin was het een harde klap toen Louis vorig jaar plots werd opgepakt. Bij een huiszoeking waren bij de man cannabis, oliën en pasta’s in beslag genomen. Analyse door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC) wees uit dat bepaalde producten extreem hoge dosissen THC bevatten. “Volgens toxicoloog Jan Tytgat bevat cannabis gemiddeld tien procent van het werkzame bestanddeel THC”, vertelde de procureur Renate Gillis. “In de vloeistof die in een spuit bij de beklaagde werd gevonden, werd THC-gehalte van liefst 59 procent gemeten. Wie bij het eerste gebruik meteen zo’n hoge concentratie inneemt, krijgt zeker en vast een psychotische reactie.”

Het Antwerpse parket vervolgt Louis E. voor het illegaal kweken, brouwen én verkopen van cannabis en cannabisolie. Hij riskeert negen maanden cel en een boete van 8.000 euro. “Waanzin”, zucht papa Jean Pierre. “En ondertussen hoor je verhalen van zware cocaïnedealers die met werkstraffen wegkomen. Louis had een voorraad voor ons gemaakt waar we ongeveer een jaar mee toekwamen. Daar zitten we nu bijna door. Ik zweer het, ik ga niet toelaten dat Louis veroordeeld wordt. Want dan is het met onze dochter afgelopen.”

Vrijspraak gevraagd

Louis zelf vraagt de vrijspraak. Volgens zijn advocaat is het niet bewezen dat hij een handeltje dreef. “Alles wat bij hem werd aangetroffen, was voor eigen gebruik.” Louis nam ook zelf het woord: “Ik ben zelf chronischepijnpatiënt en ben al sinds mijn 42 jaar op invaliditeit. Therapieën, medicatie… Alles heb ik geprobeerd om van de pijn verlost te geraken. Maar enkel cannabisolie bracht soelaas. Mijn leven is er draaglijk door geworden.”

Vonnis op 25 april.