Pakjesautomaat in Den Bell 28 juni 2018

Medewerkers van de stad Antwerpen kunnen hun persoonlijke bestellingen voortaan laten leveren op hun werkplek in Den Bell. Dat gebeurt via de Bringme Box, een slimme pakjesautomaat die geïnstalleerd is in de inkomhal. Een van de oorzaken van de mobiliteitsproblematiek in steden is de toename van het aantal leveringen van pakketjes. Mensen die een pakje besteld hebben, zijn veelal niet thuis, waardoor de koerier meerdere keren moet rijden. Schepen voor Mobiliteit Koen Kennis: "In Den Bell werken meer dan 2.000 ambtenaren. Door daar een pakjesautomaat te installeren worden er heel wat individuele ritten geschrapt en dubbele ritten vermeden." Wanneer het pakketje geleverd wordt, krijgen de werknemers een melding op hun smartphone en kunnen ze hun pakket ophalen. (BJS)