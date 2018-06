Pak minder verkeersdoden begin dit jaar 05 juni 2018

03u01 0

Het aantal verkeersslachtoffers is in de eerste drie maanden van dit jaar sterk gedaald in heel België en ook in Antwerpen. In Antwerpen vielen er negen dodelijke slachtoffers in de eerste drie maanden, tegenover achttien in dezelfde periode in 2017. De daling van het aantal letselongevallen was van alle Vlaamse provincies wel het kleinst in Antwerpen (-2,1 procent) met 1.461 ongevallen tegenover 1.491 begin 2017. In heel België zijn er de eerste drie maanden van dit jaar 84 doden ter plaatse gevallen, een laagterecord sinds de metingen begonnen. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar vielen er bijna 20 procent minder doden. Gemiddeld gebeurden er in ons land 5 procent minder letselongevallen en ook het aantal gewonden daalde met meer dan 5 procent. Dat blijkt allemaal uit de verkeersveiligheidsbarometer van VIAS. "De redenen zijn heel divers", zegt Stef Willems van Vias. "Ongetwijfeld spelen het grote aantal controles, de strengere straffen en de media-aandacht een rol. Maar ook verbeterde infrastructuur, meer aandacht voor veiligheid bij autoconstructeurs en het weer hebben een invloed." (DILA)