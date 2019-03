Overvalster apotheek opgepakt dankzij Faroek Live Jan Aelberts

27 maart 2019

21u36 0 Antwerpen De Antwerpse politie heeft de vermoedelijke overvalster van apotheek Van de Peer uit Edegem opgepakt dankzij het VTM-opsporingsprogramma Faroek Live. Het gaat om een 37-jarige vrouw.

Begin dit jaar kreeg de apothekeres ongewenst bezoek van een gewapende overvaller en moest ze cash geld afgeven. Beelden van de overvalster werden gisteravond getoond in Faroek Live.

235 euro

Op 9 januari rond het middaguur stapte de vrouw de zaak binnen op de hoek van Justus Lipsiusstraat en de Omheininglei. Er waren op dat moment geen klanten in de zaak. De apothekeres moest de 235 euro die in de kassa zat afgeven. Een dag eerder was de overvalster al op verkenning geweest in de apotheek.

Morgen wordt ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die bepaalt of ze aangehouden blijft.