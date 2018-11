Overvallers bedreigen uitbaatster krantenwinkel Sander Bral

05 november 2018

16u08 0 Antwerpen Twee gewapende mannen hebben zondagmiddag een krantenwinkel overvallen in de wijk Zurenborg. De uitbaatster werd bedreigd en de overvallers konden gaan lopen met de inhoud van de kassa en met tabak.

De 27-jarige uitbaatster van een dagbladhandel in de Kleine Beer Straat werd zondagmiddag bedreigd door twee gewapende overvallers die plotseling in haar winkel stonden. De overvallers konden de inhoud van de kassa en rookwaren buit slaan. Het slachtoffer bleef ongedeerd maar was van haar melk door het ongeval. De politie deed na de overval een zoektocht in de buurt naar de daders maar die leverde niets op. De recherche van de lokale politie Antwerpen is een onderzoek gestart.