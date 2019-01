Overvaller wil met keukenmes supermarkt overvallen. Binnen de paar minuten heeft politie hem al bij de lurven Sander Bral

21 januari 2019

Een 22-jarige jongeman bedreigde zondagavond het personeel achter de kassa van een supermarkt in de Lange Lobroekstraat met een keukenmes. Hij eiste geld uit de kassa, maar werd opgeschrikt door de tussenkomst van een medewerker van de supermarkt en sloeg op de vlucht. De politie werd verwittigd en deed op aangeven van het winkelpersoneel nazicht in de omgeving van de Slachthuislaan en het Lobroekdok. De verdachte werd enkele minuten later aangetroffen, verstopt achter een container aan het dok. Hij werd door de politie ingesloten. Enkele minuten na de oproep kon de 22-jarige verdachte gearresteerd en gehandboeid worden. Hij bleek geen onbekende van de politie en bovendien vrij onder voorwaarden.