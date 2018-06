Overvaller op proces: "Slachtoffer bond zelf z'n handen vast" 12 juni 2018

02u46 0 Antwerpen De 53-jarige M'Hamed Lahzal draait het verhaal van de overval op de 78-jarige Luc Van den Bogaert helemaal om. Tot in het absurde toe. Lahzal beweerde gisteren op de rechtbank kurkdroog dat slachtoffer Luc tijdens de overval zelf zijn twee handen had samengebonden.

M'Hamed Lahzal maakt het rijtje van gevangenen die misbruik maken van hun penitentiair verlof nog wat langer. De Marokkaanse man met een ellenlang strafblad had op 18 januari 2018 de gevangenis van Beveren een dagje mogen verlaten. Hij zat daar een straf van 8 jaar uit voor een gewelddadige homejacking uit 2015.





4 glazen cognac

"Ik had problemen in de gevangenis", vertelde Lahzal gisteren aan de rechter. "Daarom ben ik na die dag verlof niet teruggekeerd. Vijf dagen later kwam ik in de buurt van het Stadspark een man tegen met een pistool. Hij dwong mij met hem mee te gaan. Bij hem thuis heb ik vier glazen cognac gedronken. Toen ik wakker werd had ik geen kleren meer aan. Omdat ik niet wilde ingaan op zijn seksuele avances, heb ik zijn bankkaart gekregen."





En zo raasde M'Hamed Lahzal maar verder in zijn waanzinnig, compleet ongeloofwaardig verhaal. Het échte slachtoffer, Luc Van den Bogaert (78), moest zijn gastvrijheid die nacht duur bekopen. Hij werd gestoken met een mes en schaar en zijn handen werden samengebonden. Lahzal pikte zijn portefeuille en twee valiezen met persoonlijke spullen. Hij riskeert 14 jaar cel. Uitspraak op 20 juni. (PLA)