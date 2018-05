Overvaller komt als klant op verkenning 09 mei 2018

Twee overvallers van een juwelier aan de Steenhouwersvest in Antwerpen zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel. Ze gingen met de inhoud van de kluis aan de haal. Eén van de daders was enkele dagen eerder als klant op verkenning gekomen. De beklaagden moeten ruim 179.000 euro aan schadevergoedingen betalen. De winkelbediende van O! Jewelry liet op 22 juli 2016 twee Oost-Europese mannen binnen. Eén van hen, beklaagde Eriks A., was twee dagen eerder al naar een ring komen kijken. Toen ze de kluis opende om de ring te nemen, werd ze door Valdis B. vastgegrepen en op de grond geduwd.





De vrouw werd aan handen en voeten vastgebonden met colsonbandjes en haar mond werd dichtgeplakt. De daders dreigden ermee haar te doden, als ze zich niet rustig hield. Ze staken de inhoud van de kluis in twee zakken en gingen er vandoor.





De overvallers werden gefilmd door de camera in de zaak. De foto's werden internationaal verspreid en dat leverde een reactie op van Zweden. Valdis B. en Eriks A. hadden op 1 juni 2016 ook daar een juwelier overvallen. Ze werden er veroordeeld tot 2,5 jaar cel.





Vorig jaar werden ze even overgeleverd aan België. De beklaagden bekenden de feiten: ze hadden gefeest en hadden geld nodig. Na de overval waren ze met een bus naar Letland gereden, waar ze de buit verkocht hadden. Ze hadden ieder 25 à 30.000 euro opgestreken.





Valdis B. werd al meermaals in Estland, Letland en Zweden veroordeeld voor overvallen en inbraken. De procureur noemde hem "onverbeterlijk". Hij kreeg gisteren zes jaar cel. Ook Eriks A. liep al enkele veroordelingen op. Hij vliegt nu vijf jaar achter de tralies.





Ze moeten de winkelbediende 11.960 euro schadevergoeding betalen. De vrouw was diep onder de indruk van de feiten en kampt nog altijd met posttraumatische stress. De beklaagden moeten ook 167.394 euro schadevergoeding betalen voor de verkochte buit.





