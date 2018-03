Overvaller Hodei krijgt lichtere straf in beroep 22 maart 2018

Youssef M. (23) uit Borgerhout heeft in beroep een lichtere straf gekregen voor de overval op de Bask Hodei Egiluz Diaz (23). Het hof vond dat er eenheid van opzet was met feiten waarvoor hij eerder al tot 10 maanden cel werd veroordeeld, maar legde hem wel een bijkomende straf van 18 maanden op. In eerste aanleg had hij 40 maanden cel gekregen.





Hodei verdween in oktober 2013 na een avondje stappen. De Bask werd rond 4.20 uur nog gezien aan de Scheldekaaien. Volgens getuigen maakte hij een dronken en verwarde indruk. Zijn gsm bleek in het bezit te zijn van Carmen T., die het had gekocht van Youssef M. en Jaouad M. Zij bekenden dat ze in de jongeman een gemakkelijke prooi hadden gezien. Hun kompaan Mohamed Y. had zijn portefeuille gestolen. In februari 2016 werd Hodei dood teruggevonden in het Kattendijkdok. Het onderzoek heeft de betrokkenheid van de overvallers bij zijn dood niet kunnen aantonen.





Mohamed Y. kreeg in eerste aanleg 4 jaar cel, maar ging niet in beroep. Jaouad M. en Carmen T. werden bij verstek veroordeeld tot 40 maanden en 6 maanden cel. (BJS)