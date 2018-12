Overvaller gevat tijdens alcoholcontrole NBA

22 december 2018

Tijdens een alcoholcontrole zaterdagochten aan de Oude Leeuwenrui hoorden de inspecteurs van de verkeerspolitie een man om hulp roepen. Hij was op de Godefriduskaai zijn wagen aan het uitladen. Hij betrapte hierbij een man die in zijn voertuig op zoek was naar waardevolle spullen. Toen hij de man hier op aansprak, haalde deze een mes boven. Het slachtoffer volgde de verdachte en riep luid om politie, waarop de inspecteurs gealarmeerd werden en konden ingrijpen. De verdachte werd gearresteerd en tijdens nazicht in de omgeving werd ook het mes aangetroffen.

Verder testten ook drie bestuurders positief op drugs, hun rijbewijs werd ingetrokken. Drie bestuurders legden een positieve ademtest af, van één van hen werd het rijbewijs ter plaatse ingetrokken. Eén bestuurder reed zonder rijbewijs en van één voertuig was de keuring vervallen.