Overvaller belt aan, eet buikje rond en valt dan bewoner (78) aan met schaar: 14 jaar cel BJS

14 november 2018

16u36 0 Antwerpen Het Antwerpse hof van beroep heeft M’Hamed Lazal (53) veroordeeld tot 14 jaar cel en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank gedurende 10 jaar. Hij had tijdens een uitgaanspermissie de 78-jarige Luc Van den Bogaert overvallen in zijn woning in de Harmoniestraat in Antwerpen. Het hof bevestigde de straf die hij in eerste aanleg had gekregen.

Op 18 januari 2018 kreeg de Marokkaanse man een uitgangspermissie. Hij verliet de gevangenis, maar keerde niet terug. Enkele dagen later, op 22 januari, overviel hij het slachtoffer in zijn woning.

Het slachtoffer vertelde de politie dat er rond 23.30 uur een man had aangebeld die honger had en hulp zocht. Hij had hem binnengelaten en wat te eten en te drinken gegeven. De bezoeker viel hem dan aan met een schaar, eiste zijn bankkaart en code en knevelde de man. De bejaarde liep bij de schermutseling snijwonden op, een beperkte kaakfractuur en letsels aan de borstkas. Nadat de overvaller weg was, had het slachtoffer zich enkel gekleed in zijn ondergoed en nog half gekneveld in het AZ Monica aangeboden.

Op zijn proces draaide Lahzal het verhaal helemaal om. De bejaarde man had hem mee naar huis gelokt om daar seks met hem te hebben. Toen Lahzal daar niet op wou ingaan, veinsde de oude man een aanval. Het hof geloofde geen snars van dit verhaal.