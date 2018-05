Overvaller bedreigt winkelpersoneel met mes 17 mei 2018

02u35 0

Een man heeft gisterenmiddag het filiaal van Carrefour Express in de Kerkstraat in Antwerpen overvallen. De man bedreigde het winkelpersoneel met een mes maar dat maakte blijkbaar weinig indruk, want de verdachte moest het zonder buit terug op een lopen zetten. De politie arriveerde meteen na het incident en probeerde de overvaller op te sporen in de buurt. Hij kon niet gevat worden en wordt opgespoord door de lokale politie. Het filiaal van de supermarkt bleef na het incident gewoon geopend. (BSB)