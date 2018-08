Overvaller (29) slaat week na vrijlating opnieuw toe 03 augustus 2018

02u34 0

De 29-jarige Medhi H. hangt 4 jaar cel boven het hoofd voor een mislukte overval op een oudere dame. De man was amper een week uit de gevangenis toen hij de feiten pleegde.





Op 14 mei 2018 sloeg Medhi H. de gevangenisdeuren achter zich dicht na een veroordeling van 40 maanden cel voor de overval op een oudere dame. Lang bleef de man niet op het rechte pad. Amper een week later volgde hij een nieuw slachtoffer - alweer een oudere vrouw - die op de Belgiëlei van de tram was gestapt. Toen de dame haar woning in de Haringrodestraat wilde binnentreden, sloeg Mehdi H. toe. In de inkomgang greep hij haar met met beide handen bij de keel en legde daarna zijn hand op haar mond.





De vrouw kon het toch op een gillen zetten, waardoor Mehdi H. de vlucht koos en zonder buit afdroop. Op straat werd hij door omstaanders tegengehouden. Mehdi sloeg wild om zich heen en verwondde daarbij opnieuw een fietsster. De politie kon hem daarna oppakken.





Uitspraak op 9 augustus. (BJS)