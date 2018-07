Overnemers in de rij voor Fish&Chips EERGISTEREN PAS FAILLIET VERKLAARD, EN TOCH: NINA BERNAERTS

12 juli 2018

02u55 1 Antwerpen Er hebben zich al verschillende kandidaat-overnemers gemeld voor de winkels Fish&Chips en Men At Work. De Belgische vestigingen van de Nederlandse keten werden dinsdag failliet verklaard. Dat was vooral een verrassing voor de alternatieve Fish&Chips, die onlangs nog helemaal vernieuwd werd.

De winkels houden sinds gisteren de deuren dicht. Een maatregel die curatoren Liesbet Jacobs en Tanya Van Brusselen moesten nemen. "Wij maken nu een stand van zaken op van alle activa in de panden. Een beveiligingsmaatregel om onder andere de stock te vrijwaren," vertelt meester Liesbet Jacobs.





Maar er lijkt nu al goed nieuws in de maak, de curatoren zaten gisteren al aan tafel met verschillende kandidaat-overnemers. "Er is zeker interesse in overname van de zaak. Zowel voor Fish&Chips als voor de andere winkels. Die worden niet noodzakelijk alle vier overgegeven aan dezelfde persoon. We moeten een beetje kijken naar het beste bod voor alle partijen. Wel verkiezen we uiteraard een overname ten opzichte van een uitverkoop."





Men at Work

En die overname zou er al wel eens snel kunnen komen. "We hopen tegen vrijdag al opnieuw te landen met dit dossier. Dat zal nog niet betekenen dat de winkels dit weekend terug opnieuw open kunnen, maar het kan relatief snel gaan."





Wat de 32 personeelsleden betreft van de drie Men At Work (Gent, Brugge, Antwerpen) en Fish&Chips, blijft voorlopig koffiedik kijken. "Het kan zijn dat een nieuwe eigenaar met deze mensen een nieuw arbeidsovereenkomst sluit maar het personeel zit in principe niet in de overname."





De curator wilde geen uitspraken doen over de schuldenlast maar de recentste jaarrekening, die van 2016, duidde wel op een inkomstendaling van 13,43 procent sinds de verhuis van Fish&Chips in de Kammenstraat. De winkel blijft ook één van de weinige zaken zonder een online shop. Samen zouden de vier winkels bijna 3,4 miljoen euro schulden hebben. Men at Work zat al langer in de financiële problemen. Voor het nieuws over het faillissement naar buiten werd gebracht, hielden meerdere vestigingen al een uitverkoop. "Het faillissement van de keten in Nederland heeft voor een watervaleffect gezorgd in België."





Opvallend dat de alternatieve Fish&Chips zodanig in de problemen is geraakt. De winkel verhuisde en werd daarbij ook nog eens stevig vergroot. De zaak zette ruim 20 jaar geleden de Kammenstraat op de kaart, toen nog als zelfstandige zaak. De zaak verwierf een echte cultstatus met zijn opvallende etalages en dj's die plaatjes draaiden terwijl de shoppers, vooral tieners, hun slag sloegen. Ze verkochten er niet enkel kleding maar alle accessoires die bij het tienerbestaan hoorde. De zaak zette ook mee zijn schouders onder de eerste Laundry Day. Vrijdag zou er meer duidelijkheid kunnen zijn rond het voortbestaan.