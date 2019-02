Overdekte versmarkt CRU opent op Groenplaats Annelin Marien

20 februari 2019

17u50 0 Antwerpen Donderdag gaat een nieuwe vestiging van CRU open op de Groenplaats. De overdekte versmarkt komt op de plek waar tot voor kort Albert Heijn gevestigd was. Je zal er kunnen ontbijten en lunchen, en zoals op een authentieke markt kan je er ook verschillende versproducten kopen, zoals seizoensgroenten en -fruit, vis en vlees, charcuterie, kaas, brood, chocolade en bloemen.

De nieuwe CRU vervangt het filiaal in Wijnegem, dat begin januari de deuren sloot. “We hebben verschillende locaties getest, zo hadden we bijvoorbeeld een stadslocatie in Gent, een passagelocatie in Overijse en een bestemmingslocatie in Wijnegem”, zegt Jo Spiegeleer, manager van CRU.

Wat nieuw is in CRU Antwerpen is dat de klant ook voor zelfbediening kan kiezen. “We bieden nog altijd bediening en een woordje uitleg als de klant dat vraagt, maar als je snel wil winkelen, kan je je producten ook zelf nemen en afrekenen.”, volgens Spiegeleer. CRU zal zich vooral richten op een publiek dat zelf bewust bezig is met eten, want de puurheid en de smaak van het product staan centraal.

De versmarkt is op weekdagen open vanaf 10 uur, tijdens het weekend en op feestdagen vanaf 8 uur, telkens tot 18h30. De bakkerij en eethoek zijn elke dag open vanaf 8 uur ’s morgens.