Over de kop op Jan Van Rijswijcklaan 05 juni 2018

Een wagen is zondagmiddag op zijn dak beland, nadat de bestuurder tegen een geparkeerde auto was gereden. Het ongeval gebeurde iets over twaalf uur op de Jan Van Rijswijcklaan op het Kiel. Na de klap schoof de wagen nog een tiental meter verder voor die tot stilstand kwam en de omstaanders zich om het slachtoffer konden bekommeren. De bestuurster was alleen in de wagen en zat gekneld. De brandweer kwam ter plaatse om de vrouw van 32 jaar uit haar wagen te bevrijden. Daarna werd ze naar het Sint-Augustinusziekenhuis gebracht. De dame liep lichte verwondingen op. De geparkeerde auto raakte rechts achteraan volledig beschadigd en moest getakeld worden, omdat ze niet meer rijvaardig was. Door de aanrijding was deze auto nog vooruit geschoven tegen een derde wagen. Die laatste raakte miniem beschadigd. Waarom de bestuurster was uitgeweken, is onduidelijk. De vrouw herinnert zich niets meer van vlak voor de crash. (BSB)