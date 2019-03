Oudste inwoner van Deurne (104) brengt elke dag bezoekje aan Rivierenhof: “Hét recept voor een lang en gezond leven” Maria ‘Moeke’ Verstrepen werd geboren op 26 november 1914 en heeft het Rivierenhof in mei 1923 nog weten opengaan Redactie

27 maart 2019

10u35 0

Het Rivierenhof in Deurne krijgt al jarenlang een opvallende gast op bezoek. Maria ‘Moeke’ Verstrepen, met haar 104 lentes de oudste inwoner van Deurne, maakt dagelijks een rondje in het provinciaal park. Dat doet ze samen met dochter Mieke en schoonzoon Emiel, bij wie ze sinds enkele jaren is gaan inwonen.

Wie het gezelschap een keertje wil treffen, is er maar beter vroeg bij. Nog voor 8u ’s morgens zijn ze al de deur van hun woning aan de De Neufstraat uit. De dagelijkse bezoekjes aan het Rivierenhof hebben drie verplichte stopplaatsen: de speeltuin, de spiegelvijver en de rozentuin waar Moeke elke dag haar peperkoek, een boterhammetje en een koffietje nuttigt. “Waarschijnlijk hét recept voor een lang en gezond leven”, knipoogt de bestuursploeg van het Rivierenhof, waar ze stiekem wel een beetje fier zijn op hun 104-jarige bezoeker.

Leuk om te weten: Maria ‘Moeke’ Verstrepen werd geboren op 26 november 1914 en heeft het Rivierenhof in mei 1923 nog weten opengaan.