Oudste brandweerman Swa Kloots (65) na 44 jaar op pensioen 03 februari 2018

03u10 0 Antwerpen De Antwerpse brandweer heeft afscheid genomen van haar ouderdomsdeken. François 'Swa' Kloots was met zijn 65 jaar de oudste brandweerman in dienst en een echte legende in het korps.

Met maar liefst 44 jaar op de teller is Swa zonder twijfel de brandweerman met de langste staat van dienst in het Antwerpse korps. Deze week hing hij zijn helm echter definitief aan de haak om van een verdiend pensioen te gaan genieten. Met Swa Kloots verliest de brandweer een legendarisch figuur. Hij kreeg door de jaren heen verscheidene bijnamen, zoals 'Swake Snokkenbol', 'Oldtimer' en 'Spook van 't Noord'. "De naam 'Spook van 't Noord' kreeg ik omdat ik tijdens nachtdiensten in de kazerne aan de Noorderlaan steeds als enige door de kazerne doolde om klusjes uit te voeren. Ik kon 's nachts toch nooit slapen. Terwijl de meeste mannen in dromenland zaten, hing ik als 'spook' steeds wel ergens uit om iets te repareren, proper te maken of te controleren."





Sinds 1974

Hij trad in 1974 op 21-jarige leeftijd toe tot de brandweer en was in heel wat kazernes op het grondgebied gestationeerd. Zijn specialiteit was vooral 'technische hulpverlening'. "Dat gaat van mensen bevrijden uit een lift tot zware verkeersongevallen met geknelde personen", legt hij uit. "Ik herinner me natuurlijk vele interventies, maar ééntje uit de recentere geschiedenis zal me toch voor altijd bijblijven. Op 24 februari 2016 werd ik opgeroepen voor een zwaar verkeersongeval in de Kennedytunnel. We troffen een totaal verhakkelde auto aan waarvan de bestuurster zwaar gekneld zat." Het slachtoffer, de 50-jarige Christine Van Rumst uit Zwijndrecht, bleek nog bij bewustzijn en keek hem recht in de ogen. "Samen met mijn collega's stelde ik haar gerust dat we haar eruit zouden halen", vervolgt Swa. "Na bijna anderhalf uur konden we haar bevrijden. Het was hartverwarmend dat het slachtoffer vier maanden later ons persoonlijk kwam bedanken. Dat gebeurt niet vaak."





Paardenmarkt

Zijn laatste grote interventie was de ontploffing op de Paardenmarkt. "Maar nu zit het er echt op. Het is wel geweest. Ik kan zeer tevreden terugblikken op een prachtige carrière. Ik heb mijn job van mijn eerste dag tot de laatste dag met hart en ziel uitgevoerd."





Na een dankspeech en de overhandiging van enkele mooie cadeaus hebben de collega's een erehaag gevormd om Swa Kloots uit te zwaaien. (PKM)