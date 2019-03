Oudjes wagen zich aan Braziliaanse vecht-dans Jan Aelberts

27 maart 2019

17u21 0 Antwerpen Dat de Braziliaanse dans- en gevechtssport capoeira niet enkel voor de jeugd is, bewijzen morgen de kwieke oudjes van het Bilzenhof.

Vanaf 10.30 uur volgen ze daar in de Lange Beeldekensstraat een initiatie. Iedereen die zin heeft in een Braziliaanse voormiddag is welkom. Vanaf mei zal het woonzorgcentrum wekelijkse workshops organiseren. De les wordt gegeven door vzw Abada-Capoeira, Arte e Cultura Brasileira.