Ouders van schachten die doop overleefden, dienen klacht in tegen Reuzegom Vrijdag afscheidsviering voor overleden Sanda Dia (20)



Patrick Lefelon

12 december 2018

20u35 0

Twee schachten uit Malle en Hove die de doop overleefden, en hun ouders stellen zich burgerlijke partij in het onderzoek tegen studentenvereniging Reuzegom. “Zij willen weten hoe deze doop zo’n dramatische wending kon nemen”, zegt hun advocaat Kris Luyckx. Aanstaande vrijdag houden familie en vrienden een afscheidsviering voor de overleden student Sanda Dia (20) in de basiliek van Edegem.

Het afscheid aan Sanda Dia vrijdag om 10 uur is opgevat als een herdenking met veel toespraken, foto’s en muziek. Parochiepriester André Goossens stelde de basiliek van Edegem onmiddellijk ter beschikking toen de familie en vrienden van Sanda Dia daarom vroegen. Hij heeft zelf geen actieve rol in de viering omdat het niet om een katholieke begrafenis gaat. De vader van Sanda Dia is moslim. Het afscheid wordt verzorgd door de vriendengroep van Sanda, zowel zijn schoolmakkers als zijn voetbalvrienden van Olve en Ik Dien.

Voor de twee jongens die vorige week samen met Sanda werden gedoopt bij Reuzegom, wordt dit afscheid bijzonder zwaar. Dat zegt Johan Denil uit Hove, de vader van Victor die het dopingsritueel overleefde.

“Mijn zoon had in Leuven op enkele maanden tijd een nauwe band met Sanda opgebouwd. Victor, Sanda en de derde jongen C.M. gingen er voor om lid te worden van Reuzegom. Victor wist waaraan hij begon want hij kende Reuzegom al van vorig academiejaar. De doop moest het hoogtepunt worden. Als ouder kan je moeilijk vatten dat tijdens die doop de grens van ‘het normale’zover wordt verlegd dat het abnormale de regel wordt. Dat zie je bij jongeren ook in het uitgaan of in extreme sporten. Zij wanen zich onsterfelijk. Tot zij keihard worden geconfronteerd met de dood van een vriend.”

Eén van de leden, een student geneeskunde, sloeg alarm toen Sanda onwel werd. Sommige bronnen beweren dat de studenten hun feest voortzetten en pas ingrepen toen Sanda nog nauwelijks bewoog

Volgens hun advocaat Kris Luyckx willen de ouders vooral duidelijkheid over de precieze omstandigheden waarin één en ander is kunnen gebeuren en wat de precieze oorzaak is geweest van het overlijden van Sanda Dia.

De klacht werd ingediend tegen onbekenden. “Het is ook voor hen onduidelijk wie als rechtstreeks betrokken kan worden beschouwd”, aldus Luyckx.

Ondervraging

Ook gisteren werden leden van Reuzegom, die op de doopplechtigheid aan de chalet in Vorselaar aanwezig waren, verder ondervraagd door de politie van PZ Neteland. Zij moesten uitleg geven bij de opdrachten voor de drie schachten. Het drietal zat zes uur lang in de koude buiten in een put met water terwijl de Reuzegom-leden in de chalet feestvierden.

De doopplechtigheid verliep volgens een draaiboek dat sinds enkele jaren door het praesidium van Reuzegom wordt gehanteerd. Oudere leden van Reuzegom hadden de doopplechtigheid al verschillende keren meegemaakt. Eén van de leden, een student geneeskunde, sloeg alarm toen Sanda onwel werd.

Sommige bronnen beweren dat de studenten hun feest voortzetten en pas ingrepen toen Sanda Dia nog nauwelijks bewoog.

Vader Johan Denil: “Ik vraag mij inderdaad af waarom er niemand vroeger heeft ingegrepen. Maar ik hoop het verhaal volledig te horen van de studenten van Reuzegom zelf. Ik wil geen heksenjacht tegen deze jongeren ontketenen. Maar de slachtoffers, en zeker de ouders van Sanda Dia, hebben recht om te weten wat er exact is gebeurd.”