Oude toegangspoort stad blootgelegd RESTANTEN UIT GOUDEN EEUW TE BEWONDEREN IN KROKUSVAKANTIE

23 januari 2018

02u38 0 Antwerpen Het archelogisch onderzoek op de Kipdorpsite gaat de tweede fase in. De komende vijf weken zullen de brug, het bastion en de stadsmuur verder uitgegraven worden tot op het fundament, zo'n acht meter diep. Ook de stadsgracht zal grondig gecontroleerd worden op interessante objecten. Tijdens de krokusvakantie (van 10 tot 18 februari) zal het publiek de brug van dichtbij kunnen bewonderen.

Het is een spectaculair zicht als je aan de fundamenten staat van wat ooit een van de vijf toegangspoorten was van Antwerpen. De Kipdorpbrug, die dateert uit de zestiende eeuw, is zo goed als volledig zichtbaar nadat archeologen weken bezig zijn geweest met uitgravingen. De negentig meter lange brug is zeven meter breed en even diep. "Tijdens de maanden oktober, november en december van vorig jaar werd zowel de brug, het bastion als de omwalling al blootgelegd. Tijdens de tweede fase van het archeologisch onderzoek worden de restanten verder uitgegraven," legt Cheryl Horemans van de Noorderlijn uit. "Aan het einde van het onderzoek, in het eerste weekend van de krokusvakantie, zal het publiek een blik kunnen werpen op prachtige restanten uit de Gouden (zestiende) eeuw."





Spaanse omwalling

De Kipdorpbrug was een van de vijf toegangspoorten van de Spaanse omwalling die gebouwd werd in opdracht van Karel V tussen 1542 en 1553. Van op de brug vond 435 jaar geleden, op 17 januari 1583, een aanval op de stad plaats die gekend is als de 'Franse Furie'. De hertog van Anjou viel die dag met Franse troepen via een list de stad aan.





Er werd een dag lang hevig strijd geleverd, maar doordat de Antwerpse burgers snel bewapend werden, konden zij de indringers verjagen. De Kipdorpbrug was het schouwtoneel van hevige gevechten. Er sneuvelden 1.500 Franse soldaten.





Italiëlei

De nieuwe autotunnels van de Italiëlei zullen deels door de pijlers van de historische Kipdorpbrug lopen.





"Om dat te realiseren, moet de brug eerst voldoende intern verstevigd worden. In een eerst stap worden horizontale glasvezelnetten in de brugpijlers aangebracht, net boven het dak van de nieuw te bouwen tunnels. Vervolgens worden de bakstenen pijlers onderaan verlengd door via het dek van de brug lange verticale palen te maken in en onder de brug," aldus Horemans.