Oude provincieraad in nieuw gebouw NBA

28 november 2018

13u03 0 Antwerpen De provincieraad vond deze ochtend plaats in het gloednieuwe provinciehuis. Een beetje een vreemde setting want van de 72 leden blijven er straks nog maar 36 over. De nieuwe raad wordt volgende week geïnstalleerd.

Het is nog even wennen voor de raadsleden. Er is plaats voor meer dan 100 man in de zaal maar straks zitten ze hier nog maar met 36, na de afslanking van de provincie. “Maar de zaal dient niet enkel voor de provincieraad, ze zal ook dienst doen als congrescentrum”, vertelt persverantwoordelijke Hilde Verhelst. De nieuw zaal op aluminium vloer heeft enkele technische snufjes, zo worden alle sprekers ook automatisch in beeld genomen en geprojecteerd voor de hele zaal. De ruimte bevindt zich grotendeels wel onder de grond, recht tegenover ligt er nog een andere zaal voor meer dan 200 toehoorders.

Het nieuwe provinciehuis is nog niet af, de werken aan de gevel lopen nog volop. Ook de tuin moet nog aangelegd worden. De verdiepingen 4 tot 10 voor het personeel is wel zo goed al klaar. De provincie hoopt tegen september 2019 het gebouw te verhuren voor congressen.